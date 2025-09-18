東京都千代田区が2025年7月に要請を出した、いわゆる「マンション転売規制」によって、今後、不動産市場にはどのような影響が出るのでしょうか（写真：今井康一撮影）【写真】「とんでもない絶景…」今年3月にフジテレビを退社した西岡孝洋アナが《これまで住んできたタワマン》はこちら東京都内のマンション価格の高騰が止まらない。とりわけタワーマンション、いわゆるタワマンの値上がりは凄まじい。かつてあるタレントは「俺か