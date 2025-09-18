「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）斬って斬って、奪三振王へまっしぐらだ。試合前から降った雨で湿ったマウンドに上がった阪神・村上が６回を５安打１失点。立ち上がりから精度の高い投球で攻め、毎回の８奪三振。「狙って取るタイプじゃない。（三振が）ついて来ているのはいいのかな」と納得の表情を見せた。渾身（こんしん）の見逃し三振を奪ったのは、１−１の五回２死一、二塁だった。三回に同点打を浴び