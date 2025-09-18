6月22日の函館7Rで落馬し左手首と左足の親指を骨折、休養中だった長浜鴻緒（19＝根本）が、次週27日の中山から実戦復帰を予定していることが分かった。既に13日から美浦トレセンで調教騎乗を開始。16日朝も調教にまたがり汗を流した。長浜は「初日は筋肉痛になりましたが、徐々に体が慣れてきました。今は違和感なく乗れています」と、順調な回復ぶりをアピールした。