ローズS1着カムニャック（牝3＝友道）は在厩調整で秋華賞（10月19日、京都）へ向かう。同8着パラディレーヌ（牝3＝千田）も丹内とのコンビで秋華賞。チャレンジC10着ジューンテイク（牡4＝武英）は京都大賞典（10月5日）。僚馬でUHB賞2着レッドヒルシューズ（牝5）はみちのくS（11月9日、福島）へ。名鉄杯7着ルクスフロンティア（牡5＝松永幹）はシリウスS（27日、阪神）。ラジオ日本賞勝ちポッドベイダー（牡3＝上原