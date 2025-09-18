ヤクルトの来日1年目の外国人投手3人のうちバウマンとランバートが今季限りで退団する見通し。守護神候補として期待されたバウマンは16試合で0勝2敗、防御率4・20。右肩を痛め、既に米国に帰国している。ランバートは先発として21試合で3勝11敗、防御率4・26と黒星が先行した。一方、アビラは14試合に先発して6勝8敗、防御率4・24。球団はシーズン終了後に検討する方針だ。ベテラン野手のオスナ、サンタナの2人は今季が3年