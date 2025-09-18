◇アニメシリーズ「キャッツアイ」の配信直前イベントお笑いトリオ「3時のヒロイン」が17日、都内でディズニープラスのアニメシリーズ「キャッツアイ」（26日から配信）の配信直前イベントに出席した。3人は小松未可子（36）ら声優陣のトーク中に、怪盗3姉妹のキャッツアイになりきったレオタード姿で乱入。舞台に飾られた絵画を盗む予定だったが、会場は思ったよりも盛り上がらず、福田麻貴（36）は「こんなもんやなあ