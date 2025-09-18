朝日放送は17日、大阪市内で秋の改編発表会見を行った。昨年8月から情報番組「朝だ！生です旅サラダ」への出演を見合わせている元KAT―TUNの中丸雄一（42）について、飯田新総合編成局長は「番組を卒業いただいたという認識」と語った。中丸は今年1月に活動再開を発表したが、同番組への復帰は見送られ、WEST.の濱田崇裕（36）がリポーターとして出演している。