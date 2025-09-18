◇セ・リーグヤクルト2―4巨人（2025年9月17日神宮）ヤクルトは14試合を残してBクラスが確定し、CS進出の可能性が完全に消滅した。この日の敗戦で借金は今季最多を更新する27に。今季限りで退任が決まっている高津監督は「残念ですと言うしかないですね」と厳しい現実を受け止めた。この日は3打数無安打に終わった村上はCSという目標が消え「帰って反省して、感じるところはあると思う」と話した。新監督の候補には池