ヤクルトの高梨裕稔投手（34）が、今季中に取得した国内FA権について「まだシーズン中なので、全日程が終わってからしっかり考えたいと思います」と話し、熟考する考えを示した。プロ12年目の今季は開幕からローテーションの一角を担い、16試合に先発して2勝6敗、防御率3・21の成績を残している。貴重な先発右腕とあって、球団側はすでに残留に向けた話し合いをスタートさせている模様。ここから本格化な残留交渉に入るとみら