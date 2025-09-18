◇東都大学野球・大1週最終日駒大6―4東洋大（2025年9月17日ジャイアンツタウン）駒大は東洋大の最速155キロを誇るリーグ屈指の右腕・島田を10安打5得点でKOし、勝ち点を奪取した。2―0の6回。1死一、三塁から9番・武富が145キロの直球を捉え、右越え3ラン。「周りがつないでくれたので、何とか一本出したいと思っていた。うれしかった」と胸を張った。香田誉士史監督は「好投手から打てたことは自信になる。粘って勝