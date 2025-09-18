体一つで戦う陸上競技。その中で、道具の使い方がカギを握る種目が棒高跳びだ。１８００年代、英国で防壁や運河などを越える遊びから発展。ポールは木製で、２０世紀に入ると竹へと変わった。良質な竹に恵まれた日本勢の追い風となり、１９３６年ベルリン五輪では４メートル２５で並んだ西田修平が銀、大江季雄が銅メダル。大会後、二つに割って半分ずつをつなぎ合わせた「友情のメダル」は、今に語り継がれる。戦後は金属製