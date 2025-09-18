米国内に外国企業の工場を誘致しようとする一方で、多くの労働者をいきなり拘束する。これでは投資の拡大を計画する日本など各国は、困惑するばかりだ。米移民当局が今月初め、韓国の現代自動車などが南部ジョージア州で建設中の工場で、建設作業員ら４７５人を一時拘束した。不法入国やビザ（査証）の期限切れなどが理由だ。約３００人が韓国人で、日本人も含まれていた。不法移民対策を重視するトランプ米政権は、ビザの発