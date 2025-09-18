「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）阪神が広島に快勝して優勝後は初の連勝を飾った。三回に３試合ぶりのスタメンとなった近本が二塁打でチャンスメークすると森下の適時打で先制。１−１の六回には、佐藤輝がベンチ外で「５番・三塁」で起用の木浪が決勝の勝ち越し適時打を放った。先発・村上が６回１失点で才木と並んでチームトップタイの１２勝目を挙げた。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇