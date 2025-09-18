◇東都大学野球・大1週最終日青学大2―0国学院大（2025年9月17日ジャイアンツタウン）青学大の来年のドラフト候補で最速154キロの3年生右腕・鈴木が、7回から2番手で登板。「調子は良くなかった」としたが直球は最速151キロを計測するなど、3回1安打無失点。連勝に貢献した。今夏は日米大学野球選手権で大学日本代表入り。「レベルの高い選手と野球ができて、もっと自分にできることがあると感じた」と刺激を受け「もっ