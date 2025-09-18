◇NHKの連続ドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」の会見大東駿介（39）と飯豊まりえ（27）が17日、都内でNHKの連続ドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」（30日スタート、火曜後10・00）の会見に出席した。柴犬専門雑誌の編集部を舞台にした物語。会見にはドラマに登場した柴犬も登場し、大東は「こっちを向いてくれるだけでいいのに表情もつくってくれる」と絶賛。飯豊は「役では犬が嫌いな設定ですが、実