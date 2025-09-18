６月の東京都議選（定数１２７）の当選者に配布された議員バッジの調達費用が、前回選後の３・６倍の計約６２５万円に跳ね上がったことがわかった。バッジは「１０金」（純金４２％、純銀５８％）製で、金価格の高騰が直撃するなどした。都議会局などによると、都議のバッジは、中心の都紋章（直径７・７ミリ）と台座（同１８ミリ）に１０金が使われている。いずれも、都議会の議員記章規程で「金色金属」を使用すると定められ