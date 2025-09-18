◇世界陸上18日に男子400メートル決勝18日の男子400メートル決勝で、日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（23＝富士通）が同種目初のメダル獲得を狙う。34年前の91年東京大会で7位入賞を飾った高野進氏（64）が、驚異的な粘りを見せた予選、準決勝までの走りを分析。自身も経験した国立での決勝のポイントを挙げた。私は過去の日本代表選手で後半、海外勢をまくるレースを見たことがない。初めて日本代表がラスト10〜20メー