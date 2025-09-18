政府が今年度中の改定を目指す「科学技術・イノベーション基本計画」の骨子案が判明した。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、科学技術政策と安保政策を連携させる方針を初めて明記する。近く開かれる有識者会議に提示する。同計画は５年ごとに改定される科学技術政策の基本方針で、第７期となる次期計画は２０２６〜３０年度の目標となる。サイバーや宇宙、人工知能（ＡＩ）、バイオなど安保に関わる分野では、