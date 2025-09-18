◇東都大学野球・大1週最終日中大7―2亜大（2025年9月17日ジャイアンツタウン）2回戦3試合が行われ、中大が亜大を7―2で下し、2連勝で勝ち点1を挙げた。今秋ドラフト上位候補の最速152キロ左腕・岩城颯空（はくあ＝4年）が3番手で登板し、4回1安打無失点で今季初勝利を挙げた。史上3校目の6連覇を目指す青学大、3季ぶりに1部復帰の駒大も連勝で勝ち点1とした。記念日に勝利と勝ち点を引き寄せる好救援だ。2―2の6回から