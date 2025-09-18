男性ダンス＆ボーカルグループ・ＥＸＩＬＥが１７日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで、１１月開幕の約３年ぶりドームツアー「ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ」のキックオフイベントを開催した。メンバーそろってのショッピングモールでのイベントは、約２４年ぶり。ドーム級アーティストのショッピングモール降臨に、ファン＆通行人５０００人以上から大歓声が上がった。ドームツアーに向け、ファンと一番近い距離で士気を高めるべく、今