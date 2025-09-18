プロデューサーを務める鈴木さん＝８日、川崎市多摩区２０歳のダンサー１００人が映像作品を作り上げるプロジェクト「ハタチたち」。ダンスも、撮影も、デザインも、全てを“ハタチ”が担う。お披露目は来年１月の成人式。主催する学生団体「ハタチたち」がダンサーを募集しており、プロデューサーの鈴木理那さん（２３）＝川崎市多摩区＝は「一生に一度の最高の思い出をつくりましょう」と呼びかけている。４回目となる今年の