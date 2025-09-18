SKE48相川暖花（21）が、最新シングル「Karma」（24日発売）で加入11年目にして初の選抜入りを果たした。「ヲタク約1名」の投稿がXで大反響を呼び、一躍知名度が急上昇した“バズり女王”。SNS時代のニューヒロインが、17周年を迎えるグループに新風を吹かせる。相川は15年3月、当時11歳でSKE48に加入。10年超の活動を経て、今シングルで初めて選抜入りをつかんだ。「10年間1回も選抜に入ったことがなくて、入りそう、みたいな時も