◆大相撲秋場所４日目（１７日、両国国技館）東前頭２枚目・伯桜鵬が先場所で初金星を挙げた横綱・大の里を突き落とし、２場所連続の金星を獲得した。横綱・大関戦を終えて２勝２敗。目標に掲げる年内の新三役へ、真っ向勝負で突き進む。横綱・豊昇龍は西前頭筆頭・阿炎を押し出し、関脇・霧島とともに無傷の４連勝。宇良、竜電が初黒星を喫し、平幕勢の全勝はいなくなった。伯桜鵬に迷いはなかった。立ち合いで大の里にもろ手