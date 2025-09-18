ロックバンド「ＴｈｉｓｉｓＬＡＳＴ」が、ＴＢＳ系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（１０月７日スタート、火曜・後１０時）の主題歌「シェイプシフター」を担当することが１７日、分かった。夏帆（３４）と竹内涼真（３２）がダブル主演し、料理がきっかけでプロポーズ直後に別れる恋人をめぐるロマンスコメディー。同バンドがゴールデン・プライム（ＧＰ）帯ドラマの主題歌を手がけるのは初となり、ボーカル