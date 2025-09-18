◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）巨人のリチャード内野手（２６）が得意の神宮で逆転勝ちを呼ぶ一発を放った。２点を追う２回にヤクルトの先発・奥川から左翼ポール際に高々と舞い上がる同点１１号２ラン。初回に２失点した先発の戸郷翔征投手（２５）は、その後６回まで５四球と制球に苦しみながらも０を並べ７勝目を挙げた。打線は３回に泉口の犠飛で勝ち越し。５回にも１点を加えて逃げ切り、２位