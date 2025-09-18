◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）球界最年長のヤクルト・石川雅規投手（４５）が来季も現役続行することが１７日、分かった。球団とは既に来季に向けての話し合いを行い、２５年目のシーズンに対する思いを伝え、球団も来季の必要戦力として判断した模様だ。今季は４月９日の阪神戦（甲子園）でプロ野球新となる２４年連続勝利を挙げると、５月４日の同カード（甲子園）で通算１８８勝目をマーク。