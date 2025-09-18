国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得しているヤクルト・高梨裕稔投手（３４）が権利行使を熟考していることが１７日、分かった。球団は来季も必要な戦力として残留交渉を進める。日本ハム入団３年目の１６年に新人王を獲得し、１８年オフにヤクルトへ移籍。今季は１６試合で２勝６敗、防御率３・２１。推定年俸３０００万円は人的、金銭ともに補償不要なＣランクとみられ、投手整備が課題のチームは獲得に乗り出しやすい。