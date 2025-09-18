◆パ・リーグソフトバンク１１―８西武（１７日・みずほペイペイドーム）直接対決を前に、１７安打の打線爆発で弾みをつけた。４連勝で、優勝へのマジックナンバーは９。最大１０点差から追い上げは許したが、ソフトバンク・小久保裕紀監督（５３）は「全然、勝てばいいです」と言い切った。２回から２イニング連続の打者一巡。３回までに先発全員安打で１１得点を奪った。納得のゲームで、１８日は３・５差に広げた日本ハム戦