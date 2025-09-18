オリックス・平野佳寿投手（４１）が１７日、球団と面談を行っていたことを打ち明けた。８月下旬に福良ＧＭらと対面し、すでに球団は来季契約を更新する方針を固めているが「１軍も２軍も試合が残っている。しっかり全うしなきゃいけない」とまずはシーズンに集中することを強調した。プロ２０年目の今季は、４月３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で史上４人目のＮＰＢ通算２５０セーブを達成した。３試合の登板にとどまっているが、