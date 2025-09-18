アジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」が9月17日、韓国・釜山で開幕した（9月26日まで）。今年はNetflix日本作品として初めて、『匿名の恋人たち』（10月16日配信開始）と『イクサガミ』（11月13日配信開始）の2作品が〈オンスクリーン部門〉に招待され、両作ともワールドプレミア上映される。【画像】ハン・ヒョジュの華麗な装いに注目オープニングセレモニーのレッドカーペットには、『匿名の恋人たち』から主人公