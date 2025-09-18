味の素AGFは、コーヒー相場が高値で推移する逆風下で生活者・地域社会・地球環境に寄り添う商品や施策を展開していく。8月19日、中澤正規常務執行役員は「先週初めにブラジルの主要産地で霜が降る霜害が発生し、大規模な霜害ではないが、発生以降、アラビカで1ポンド300セント割れていたのが330セントと高値に戻り、ロブスタも高値に戻り始め、相場の高値安定は今後も続くとみている」との見方を示す。需給関係についても、