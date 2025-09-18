ロックバンド「This is LAST」の新曲「シェイプシフター」が、TBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート、火曜午後10時）の主題歌に決まったことが17日、分かった。同バンドがGP帯ドラマ主題歌を手がけるのは初めて。夏帆と竹内涼真ダブル主演のドラマは、同名漫画が原作で、料理を作ることを通して2人の主人公が成長していく物語。This is LASTは、変わりたいと思っている人の背中を押したいというテーマを楽曲に