西武鉄道の「10000系ニューレッドアロー」。新宿線の特急「小江戸」の運用を担ってきた