ついに今シーズン初出場を果たすのか。フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗は、体調不良を理由に約２か月間、チームを離脱した。実際は、移籍を志願した選手と、それを認めないクラブの関係が悪化したと見られている。その25歳のアタッカーが９月11日、ようやくチームに合流した。注目されるのが、いつ実戦に復帰するのか、だ。現地では、今週末のサンテティエンヌ戦でその可能性があると伝え