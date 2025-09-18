◇ナ・リーグカブスーパイレーツ（2025年9月17日ピッツバーグ）体調不良で試合を欠場していたカブス・鈴木誠也外野手（31）が、17日（日本時間18日）のパイレーツ戦に6試合ぶりに出場した。鈴木は「5番・右翼」でスタメン出場。4打席で死球、左飛、二ゴロ、中飛と無安打に終わり、6回裏の守備から交代した。初回には左ひじ付近に死球を受けたが、その後も問題なくプレーを続行した。無安打に終わったとはいえ、一歩前