ガールズケイリンは柳原真緒と熊谷芽緯が連勝ゴール。「調子が良くない」と話す柳原は連日、コメントのトーンが上がらないが、熊谷は「シッティングの走りを意識してやってきて、いい方に行っている。いつもよりも余力がある」と好感触。実績や勝負強さなら柳原が上回るが、動きの良さで上回る熊谷の完全Vが怖い。【7R】東勢が4車結束した。小峰烈は山崎翼後位で粘る策も。（1）（3）（4）BOX。【10R】気配いい熊谷の3場所