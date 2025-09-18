ボートレース鳴門の開設72周年記念競走「G1大渦大賞」は、17日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう18日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。考えられる進入パターンは3つ。（1）枠なり2対4で菅のチルトは通常仕様。（2）枠なり2対4で菅のチルトが3度。（3）菅がチルト3度で大外に出る。本紙は（1）の可能性が高いとみる。チルト05の準優12Rで圧巻3カド捲りを決めた菅の地元G1初Vに期待した。4月の津73周