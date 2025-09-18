◇大相撲秋場所4日目（2025年9月17日両国国技館）我慢して我慢して、自分の体勢になるまで我慢。そして勝つ。伯桜鵬のような相撲、私は大好きです。大の里の立ち合いからの攻めも良く、身上とする前に出る相撲は取れませんでした。横綱に流れを持っていかれそうでしたが、自分の体勢を崩さなかったのが良かった。相手得意の右差しも許すことなく我慢しながら、土俵際での突き落とし。しっかり自分のペースを維持しているから