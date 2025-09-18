【5R】初日の天候は不順。4Rでは大粒の雨がバンクを叩きつけた。そんな重走路の中、チャレンジの主役を張る吉田航は突っ張り先行で堂々と逃げ切った。7月11〜13日の岸和田で本格デビューしてから5場所連続で決勝に進出。うち同19〜21日のの地元別府では初Vを3連勝で飾っている。師匠は中村大和（87期＝引退）だが、三好林太郎（46期＝引退）もバイク誘導などで吉田をサポートする。「準決も思い切った自力」吉田の踏み出