ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」が、17日に開幕した。きょう2日目は12Rでドリーム第2弾「淡海ドリーム」が行われる。地元の丸野は見るからに気配が芳しくないが、何とか立て直して白枠を生かしたい。峰は出足の良さを生かして異次元ターン。白井は前操者（石川真二）のペラを叩いている途中だが、巧腕発揮といきたい。上條はシャープに展開を突く。＜1＞丸野一樹キャリアボデーを換えたけど良くなかっ