◇大相撲秋場所4日目（2025年9月17日両国国技館）平幕・伯桜鵬が横綱・大の里から2場所連続金星を挙げた。攻め込まれた土俵際での突き落とし。東前頭2枚目から新三役昇進へ、2勝2敗のタイに戻した。大関昇進に挑む関脇・若隆景は小結・高安を寄り切って2勝2敗。勝ちっ放しは横綱・豊昇龍、関脇・霧島の2人になった。なりふり構わずに体を振った。横綱に押し込まれた土俵際。伯桜鵬が徳俵に掛かった右足を踏ん張り、相手の