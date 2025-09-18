自民党の総裁選に立候補の意向を表明している林官房長官は、党の基本理念をまとめた綱領について、策定し直す必要があるとの考えを示しました。林芳正 官房長官「（党の）綱領を書き換えたわけですけど、野党の時に。私は今回もそういう時期じゃないかなというふうに思ってますので」自民党は、2009年に政権を失ったことを機に、“なぜ野党に転落したのか”ということを重点に党の綱領を改定しました。林官房長官は昨夜、BS-T