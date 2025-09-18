◆米大リーグドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）「打者・大谷」のすごさについてドジャースのＡ・ベイツ打撃コーチ（４１）が解説した。一番の特長は正確性を兼ね備えた高速スイング。昨季からの変化もある中で、用意周到な姿勢も２年連続５０本塁打の快挙につながった。（取材・構成＝中村晃大、村山みち）大谷のスイングスピードは最速なわけではない。今季は