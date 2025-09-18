◆米大リーグドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）すでに短期決戦を意識したかのような、大谷の圧倒的な投球だった。初回、２番・シュワバーにこの日最速の１６３．７キロを計測するなど立ち上がりから飛ばしていた。もちろん１、２、３番が特に強力なフィリーズ打線だからということもあるけど、先を考えないＰＳ仕様の投球に映った。この日は５回６８球で無安打投球