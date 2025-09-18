インドのモディ首相【ニューデリー共同】インドのモディ首相が17日、75歳になった。所属するインド人民党（BJP）には75歳を「定年」とする内規があり、モディ氏や腹心は過去、重鎮らに引退を迫ってきた。しかし自身の場合には内規を黙殺。積極的な外遊を繰り返し、健在ぶりをアピールしている。地元メディアによると、2019年の総選挙前、モディ氏の最側近で当時BJP総裁だったシャー内相は75歳以上の候補者は公認しない方針を示