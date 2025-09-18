最高気温が35℃以上の日は「猛暑日」と呼ばれていますが、今年はそれを上回る40℃以上となる日が相次ぎました。これを受け、気象庁は最高気温が40℃以上の日を指す新しい名称について検討を始めました。気象庁によりますと、最高気温が40℃以上となる地点数は年々増加していて、今年の夏ではのべ30地点で最高気温40℃以上を観測し、過去最多だったということです。現在、気象庁は▼35℃以上を「猛暑日」、▼30℃以上を「真夏日」な