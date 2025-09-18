気象台は、午前4時2分に、大雨警報（土砂災害）を七尾市、輪島市、穴水町、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・七尾市、輪島市、穴水町、能登町に発表 18日04:02時点能登では、18日朝から18日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報【発表】・土砂災害18日朝から18日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■輪島市□大雨警報【発表】・土砂災