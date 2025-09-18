Jクラブが争奪戦を繰り広げたU―18日本代表のFW大石脩斗（鹿児島城西高3年）が筑波大に進学する方針を固めたことが17日、分かった。複数の関係者によると、鹿島、町田、清水、神戸、岡山、広島、J2大宮などが獲得に乗り出していたが、既に断りの連絡が入ったという。身長1メートル85のストライカーで速さ、強さ、高さを兼ね備える。今夏にはオランダ1部AZアルクマールの練習にも参加した。ここ数年はFW福田師王（ドイツ2部カー