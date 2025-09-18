◇陸上世界選手権第5日（2025年9月17日国立競技場）女子200メートル初出場の日本記録保持者、井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）が、11年の福島千里以来日本勢14年ぶりとなる準決勝進出を果たした。22秒98で予選5組5位だったが、各組4位以下のタイム上位6人に入って予選突破。決まった瞬間は驚きながら「うれし〜！」と喜びを爆発させた。「日本記録（22秒79）更新が準決勝のラインと思っていた。もう一本できるのでし