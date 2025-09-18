全日本教職員組合（全教）は18日までに、教職員の97％が定時退勤できず、時間外労働（残業）をしているとのアンケート結果を公表した。3人に1人が1日2時間超の残業をし、理由は授業準備が最も多かった。土日に仕事をしていたのは75％に上った。アンケートは4〜7月にインターネットで実施。組合員だけでなくSNSでも募り、小中高の教職員ら1200人が回答した。結果によると、定時で退勤しているとしたのは3％だけで、残りは残業